Çöken duvarın altında kalan hurdacı öldü - Son Dakika
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Çöken duvarın altında kalan hurdacı öldü

17.06.2022 19:07
Çöken duvarın altında kalan hurdacı öldü

KİLİS'te, metruk bir evin duvarının çökmesi sonucu altında kalarak ağır yaralanan hurdacı Osman Karataş (40), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KİLİS'te, metruk bir evin duvarının çökmesi sonucu altında kalarak ağır yaralanan hurdacı Osman Karataş (40), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan Osman Karataş, hurda toplamak içim metruk bir eve girdi. Bu sırada bilinmeyen nedenle çöken duvar Karataş'ın üzerine devrildi. Ağır yaralanan Karataş, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karataş, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.


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Kilis'te beton duvarın altında kalan kişi öldü Kilis'te beton duvarın altında kalan kişi öldü Kilis'te metruk evin duvarı yıkıldı: 1 ölü Kilis'te metruk evin duvarı yıkıldı: 1 ölü
Kaynak: DHA

Karataş, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çöken duvarın altında kalan hurdacı öldü - Son Dakika

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