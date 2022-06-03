Hastaneye kaldırılan çocuklardan Günseli ve Tiren yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İlçeye bağlı Hisar Mahallesi'nde dün inşaat halindeki üstü açık tek katlı binanın duvarının şiddetli fırtına sonucu çökmesinin ardından altına kalan ve çıkarılarak sevk edildikleri Araban Devlet Hastanesi 'nde yaşamını yitiren Hacı Ali Günseli (7) ve Mustafa Tiren'in (5) cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak mahalle mezarlığına getirildi.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › GAZİANTEP - Çöken duvarın altında kalarak ölen 2 çocuğun cenazesi defnedildi - Son Dakika

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