Çöken evi 2 çocuğuna mezar olmuştu, yeni ev yapıldı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaklaşık 4 ay önce evinin bir bölümünün çökmesi sonucu 2 çocuğunu kaybeden Hamdullah Demiroğlu'na yeni ev yapıldı.



4 Nisan gecesi saat 22.40 sularında Çınar'a bağlı Yaprakbaşı Mahallesi'nde 11 nüfuslu Demiroğlu ailesinin kaldığı iki katlı kerpiç evin bir bölümü yoğun yağış nedeniyle çökmüş, evde bulunan 9 çocuk çöken bölümün altında kalmıştı. İtfaiye, AFAD ve 112 Acil sağlık ekiplerince göçük altından çıkarılan çocuklar ambulanslarla Çınar ve Diyarbakır'daki hastanelere sevk edilmiş, Güneş (14) ve Dindar (13) Demiroğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından harekete geçen yetkililer, Hamdullah Demiroğlu ve ailesine yeni bir ev yapmak için çalışma başlattı. Kerpiç evleri tamamen yıkılan Demiroğlu ailesi, tamamlanan yeni evine kavuştu. - DİYARBAKIR