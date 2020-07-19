Çöken evi 2 çocuğuna mezar olmuştu, yeni ev yapıldı - Son Dakika

Çöken evi 2 çocuğuna mezar olmuştu, yeni ev yapıldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaklaşık 4 ay önce evinin bir bölümünün çökmesi sonucu 2 çocuğunu kaybeden Hamdullah Demiroğlu'na yeni ev yapıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaklaşık 4 ay önce evinin bir bölümünün çökmesi sonucu 2 çocuğunu kaybeden Hamdullah Demiroğlu'na yeni ev yapıldı.


4 Nisan gecesi saat 22.40 sularında Çınar'a bağlı Yaprakbaşı Mahallesi'nde 11 nüfuslu Demiroğlu ailesinin kaldığı iki katlı kerpiç evin bir bölümü yoğun yağış nedeniyle çökmüş, evde bulunan 9 çocuk çöken bölümün altında kalmıştı. İtfaiye, AFAD ve 112 Acil sağlık ekiplerince göçük altından çıkarılan çocuklar ambulanslarla Çınar ve Diyarbakır'daki hastanelere sevk edilmiş, Güneş (14) ve Dindar (13) Demiroğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından harekete geçen yetkililer, Hamdullah Demiroğlu ve ailesine yeni bir ev yapmak için çalışma başlattı. Kerpiç evleri tamamen yıkılan Demiroğlu ailesi, tamamlanan yeni evine kavuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Çınar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 17:17 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çöken evi 2 çocuğuna mezar olmuştu, yeni ev yapıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:39 Hem futbolcu hem de çalıştırıcı olarak şampiyon olan Okan Buruk, tarihe geçti 23:25 Kayalıklardan düşen gencin cansız bedenine 12 saatlik çalışmayla ulaşıldı 23:00 Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu 22:55 Son Dakika: Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu 21:50 Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti 20:02 Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu 19:57 Beşiktaş, derbide F.Bahçe'yi 2-0 yendi ve ligi ilk 4 sırada bitirmeyi garantiledi 18:56 6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi 18:56 TEM Otoyolu'nda otomobilin takla attığı kazada can pazarı yaşandı: 1 ölü, 3 yaralı 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:39 Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 16:09 Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesini fesh etmek için Leipzig ile temasa geçti 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Hem futbolcu hem de çalıştırıcı olarak şampiyon olan Okan Buruk, tarihe geçti
23:39
Kayalıklardan düşen gencin cansız bedenine 12 saatlik çalışmayla ulaşıldı
23:25
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
23:00
Son Dakika: Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu
22:55
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu
20:02
Beşiktaş, derbide F.Bahçe'yi 2-0 yendi ve ligi ilk 4 sırada bitirmeyi garantiledi
19:57
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
18:56
TEM Otoyolu'nda otomobilin takla attığı kazada can pazarı yaşandı: 1 ölü, 3 yaralı
18:56
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 00:05:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çöken evi 2 çocuğuna mezar olmuştu, yeni ev yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]