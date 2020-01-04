Çöken inşaat halindeki binanın enkazından 20 saat sonra 2 kişi sağ kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çöken inşaat halindeki binanın enkazından 20 saat sonra 2 kişi sağ kurtarıldı - Son Dakika Dünya

Çöken inşaat halindeki binanın enkazından 20 saat sonra 2 kişi sağ kurtarıldı

6 saat önce

Kamboçya'nın güneyinde dün çöken inşaat halindeki bir binanın enkazından 20 saatin ardından 2 kişi kurtarıldı.

">

Kamboçya'nın güneyinde dün çöken inşaat halindeki bir binanın enkazından 20 saatin ardından 2 kişi kurtarıldı.View on euronews

Çöken inşaat halindeki binanın enkazından 20 saat sonra 2 kişi sağ kurtarıldı

Kamboçya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD, Ortadoğu'ya yeni birliklerini gönderiyor
Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar! Musul'daki ABD üssü de hedef alındı Son dakika: Saldırıya hazırlanan Irak Hizbullahı'ndan "ABD üslerinden uzak durun" çağrısı Ruhani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: ABD'nin eylemlerine birlikte karşı koyalım

Son Dakika Haberleri
00:13 Kanada'dan vatandaşlarına 'Irak'ı terk edin' çağrısı - Son Dakika Haber
23:50 Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi - Son Dakika Haber
23:43 Burkina Faso'da öğrencileri taşıyan minibüs mayına denk geldi: En az 14 ölü - Son Dakika Haber
23:37 Soma'da akıl ve zeka oyunları merkezi açıldı - Son Dakika Haber
23:33 ABD, Ortadoğu'ya yeni birliklerini gönderiyor - Son Dakika Haber
22:22 Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar! Musul'daki ABD üssü de hedef alındı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 00:20:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çöken inşaat halindeki binanın enkazından 20 saat sonra 2 kişi sağ kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]