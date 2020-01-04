Son Dakika › Dünya › Çöken inşaat halindeki binanın enkazından 20 saat sonra 2 kişi sağ kurtarıldı - Son Dakika Dünya
Çöken inşaat halindeki binanın enkazından 20 saat sonra 2 kişi sağ kurtarıldı
6 saat önce
Kamboçya'nın güneyinde dün çöken inşaat halindeki bir binanın enkazından 20 saatin ardından 2 kişi kurtarıldı.
Kamboçya'nın güneyinde dün çöken inşaat halindeki bir binanın enkazından 20 saatin ardından 2 kişi kurtarıldı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:42
Son Dakika ABD, Ortadoğu'ya yeni birliklerini gönderiyor Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar! Musul'daki ABD üssü de hedef alındı Son dakika: Saldırıya hazırlanan Irak Hizbullahı'ndan "ABD üslerinden uzak durun" çağrısı Ruhani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: ABD'nin eylemlerine birlikte karşı koyalım