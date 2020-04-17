Çöken iskeledeki 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, 3 katlı inşaat iskelesinin çökmesi sonucu işçilerden Mustafa Karcı (53) hayatını kaybetti, İsmail Cansever ise ağır yaralandı.

Olay, öğleden sonra Tufanpaşa Mahallesi'ndeki 3 katlı bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Karcı (53) ile İsmail Cansever, iskeleye çıkarak binanın 3'üncü katını sıvamaya başladı. Bir süre sonra iskele çöktü ve Karcı ile Cansever beton zemine düştü. Düşen işçileri görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 işçiyi Andırın Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan 3 çocuk babası Mustafa Karcı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi bulunan İsmail Cansever ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Kahramanmaraş