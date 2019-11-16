Son Dakika Haberleri: Çöken iskelenin altında kalan mühendis yaralı olarak kurtarıldı
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Çöken iskelenin altında kalan mühendis yaralı olarak kurtarıldı

6 saat önce

İnşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın sedye ile taşınması GAZİANTEP - Gaziantep'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan ve yaklaşık 33 saattir aranan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'a yaralı olarak ulaşıldı.

İnşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın sedye ile taşınması GAZİANTEP - Gaziantep'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan ve yaklaşık 33 saattir aranan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'a yaralı olarak ulaşıldı.

Çöken iskelenin altında kalan mühendis yaralı olarak kurtarıldı

Gaziantep, Korkut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:52 Kaynak: AA
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