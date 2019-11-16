Son Dakika › Güncel › Çöken iskelenin altında kalan mühendis yaralı olarak kurtarıldı - Son Dakika
Çöken iskelenin altında kalan mühendis yaralı olarak kurtarıldı
6 saat önce
İnşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın sedye ile taşınması GAZİANTEP - Gaziantep'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan ve yaklaşık 33 saattir aranan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'a yaralı olarak ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:52 Kaynak: AA
İnşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın sedye ile taşınması GAZİANTEP - Gaziantep'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan ve yaklaşık 33 saattir aranan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'a yaralı olarak ulaşıldı.
(TEKRAR) HDP Gaziantep İl Başkanına terörden gözaltı Gaziantep'te cami inşaatı enkazında 33 saattir aranan mühendis yaralı olarak kurtarıldı Volkswagen'den Türkiye fabrikası açıklaması: Türkiye'de kurmazsak başka yerde de kurmayız Son dakika: Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı