Son Dakika Haberleri: Çöken iskelenin altında kalan mühendis yaşamını yitirdi
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Çöken iskelenin altında kalan mühendis yaşamını yitirdi

6 saat önce

Mühendis Korkut Küçükcan'ın kaldırıldığı hastanenin önü Hastanenin önünde bekleyen kalabalık Hastane Başhekimi Doç. Dr.

Mühendis Korkut Küçükcan'ın kaldırıldığı hastanenin önü

Hastanenin önünde bekleyen kalabalık

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin'in açıklaması GAZİANTEP - Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalan ve yaklaşık 33 saatin ardından yaralı bulunduğu bildirilen inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Çöken iskelenin altında kalan mühendis yaşamını yitirdi

Korkut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:23 Kaynak: AA
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