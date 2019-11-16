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Çöken iskelenin altında kalan mühendis yaşamını yitirdi
6 saat önce
Mühendis Korkut Küçükcan'ın kaldırıldığı hastanenin önü Hastanenin önünde bekleyen kalabalık Hastane Başhekimi Doç. Dr.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:23 Kaynak: AA
Mühendis Korkut Küçükcan'ın kaldırıldığı hastanenin önü
Hastanenin önünde bekleyen kalabalık
Hastane Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin'in açıklaması GAZİANTEP - Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalan ve yaklaşık 33 saatin ardından yaralı bulunduğu bildirilen inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.
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