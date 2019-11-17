Son Dakika Haberleri: Çöken iskelenin altında kalarak yaşamını yitiren mühendis için tören düzenlendi
Son Dakika Güncel Çöken iskelenin altında kalarak yaşamını yitiren mühendis için tören düzenlendi - Son Dakika

Çöken iskelenin altında kalarak yaşamını yitiren mühendis için tören düzenlendi

6 saat önce

Gaziantep'te, merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalarak yaşamını yitiren inşaat mühendisi Korkut Küçükcan için İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.

Gaziantep'te, merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalarak yaşamını yitiren inşaat mühendisi Korkut Küçükcan için İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.

Çöken iskelenin altında kalarak yaşamını yitiren mühendis için tören düzenlendi

Gaziantep, Şahinbey, Akkent, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:09 Kaynak: AA
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