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Çöken iskelenin altında kalarak yaşamını yitiren mühendis için tören düzenlendi
6 saat önce
Gaziantep'te, merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalarak yaşamını yitiren inşaat mühendisi Korkut Küçükcan için İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Konferans Salonu'nda tören düzenlendi. Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:09 Kaynak: AA
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