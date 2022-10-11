ÇÖKEN İSKELEYE TUTUNAN 2 İŞÇİ 54 METRELİK MERDİVEN VE 'İSVEÇ OTURAĞI'YLA KURTARILDI - Son Dakika
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ÇÖKEN İSKELEYE TUTUNAN 2 İŞÇİ 54 METRELİK MERDİVEN VE 'İSVEÇ OTURAĞI'YLA KURTARILDI

11.10.2022 20:42

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde bir inşaatın çöken iskelesine tutunan 2 işçiden biri 54 metrelik merdivenle diğeri de 'İsveç oturağı' diye tabir edilen emniyet kemeriyle kurtarıldı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde bir inşaatın çöken iskelesine tutunan 2 işçiden biri 54 metrelik merdivenle diğeri de 'İsveç oturağı' diye tabir edilen emniyet kemeriyle kurtarıldı.

Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bir inşaatın iskelesi çöktü. 2 işçi 12'nci katta iskeleye tutunarak düşmekten kurtuldu. Çökme tehlikesinin sürmesi nedeniyle hareket edemeyen işçiler için bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşçilerden biri 54 metrelik merdivenli araçla kurtarıldı, diğer işçi ise merdivenli araçla ulaşılamayınca, kendisine atılan ve 'İsveç oturağı' denilen emniyet kemeriyle çekilerek kurtarıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İsveç, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇÖKEN İSKELEYE TUTUNAN 2 İŞÇİ 54 METRELİK MERDİVEN VE 'İSVEÇ OTURAĞI'YLA KURTARILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇÖKEN İSKELEYE TUTUNAN 2 İŞÇİ 54 METRELİK MERDİVEN VE 'İSVEÇ OTURAĞI'YLA KURTARILDI - Son Dakika
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