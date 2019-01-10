Çöken İstinat Duvarı 3 Araca Zarar Verdi
33 dakika önce
Adana'da bir apartmanın istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki 3 otomobilde hasar meydana geldi.
Adana
'da bir apartmanın istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki 3 otomobilde hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova
ilçesi Güzelyalı Mahallesi
'ndeki bir apartmanın istinat duvarı binanın otoparkına doğru yıkıldı.
Park halindeki 3 aracın hasar gördüğü olayın ardından duvarın yıkılan bölümleri temizlendi ve daha sonra otomobiller bulunduğu yerden çekildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise otomobillerde hasar tespit çalışması yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:27 Kaynak: AA
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