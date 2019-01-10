Son Dakika Haberleri: Çöken İstinat Duvarı 3 Araca Zarar Verdi

Çöken İstinat Duvarı 3 Araca Zarar Verdi

12 dakika önce

Adana'da bir apartmanın istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki 3 otomobilde hasar meydana geldi.

Adana'da bir apartmanın istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki 3 otomobilde hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir apartmanın istinat duvarı binanın otoparkına doğru yıkıldı.

Park halindeki 3 aracın hasar gördüğü olayın ardından duvarın yıkılan bölümleri temizlendi ve daha sonra otomobiller bulunduğu yerden çekildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise otomobillerde hasar tespit çalışması yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:48 Kaynak: AA

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