Son Dakika Haberleri: Çöken İstinat Duvarı Araca Zarar Verdi

Çöken İstinat Duvarı Araca Zarar Verdi

2 saat önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir apartmanın istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki otomobilde hasar oluştu.

Çöken İstinat Duvarı Araca Zarar Verdi, System.String[]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir apartmanın istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki otomobilde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahallesi'ndeki bir apartmanın istinat duvarı binanın otoparkına yıkıldı.


Olayda park halindeki bir araç hasar gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hasar tespit çalışması yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:45 Kaynak: AA

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