Çöken İstinat Duvarı Ulaşımı Aksattı
1 saat önce
Adana'nın Kozan-Feke ilçeleri kara yolunda çöken istinat duvarı ulaşımı aksattı.
Adana
'nın Kozan- Feke
ilçeleri kara yolunda çöken istinat duvarı ulaşımı aksattı.
Dağılcak mevkisinde yol kenarındaki istinat duvarı bölgede etkisini sürdüren yağış nedeniyle çöktü.
Moloz yığınları düşen kara yolu kısmen trafiğe kapandı. Jandarma
ekiplerinin uyarıları doğrultusunda bölgede trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
Yolun onarım çalışmasının ardından tekrar çift yönlü ulaşıma açılacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:00 Kaynak: AA
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