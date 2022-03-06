ÇÖKEN İSTİNAT DUVARINDA ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI - Son Dakika
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ÇÖKEN İSTİNAT DUVARINDA ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

06.03.2022 18:32

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde dün inşaat temeli kazısı sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu 22 daire boşaltıldı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde dün inşaat temeli kazısı sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu 22 daire boşaltıldı. Çöken duvarın onarılması için çalışma başladı.

Olay dün Darıca Cami Mahallesi Cezmi Sokak üzerindeki bir inşaat alanında meydana geldi. İnşaat bölgesinde yaşanan toprak kayması sebebiyle, yan tarafta bulunan sitenin istinat duvarı çöktü. Sitede yaşayanlar büyük bir korku yaşadı. 2 bloktan oluşan ve toplam 22 dairenin bulunduğu site, tedbir amacıyla boşaltıldı. Site sakinleri, geceyi yakınlarının evlerinde ve otellerde geçirdi. Bugün sabah saatlerinde alanda enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Site sakinleri ile görüşen inşaat firması yetkililerinin, istinat duvarının onarılacağını söylediği öğrenildi.

ÇÖKME ANI KAMERADA

Öte yandan, dün istinat duvarının çökme anı bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, duvarın büyük bir gürültü ile çöktüğü anlar yer alıyor.

ÇÖKEN İSTİNAT DUVARINDA ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI
ÇÖKEN İSTİNAT DUVARINDA ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI
ÇÖKEN İSTİNAT DUVARINDA ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

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Çöken istinat duvarında onarım çalışması başladı Çöken istinat duvarında onarım çalışması başladı İstinat duvarı çöktü, vatandaşlar büyük korku yaşadı İstinat duvarı çöktü, vatandaşlar büyük korku yaşadı

İnşaat, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇÖKEN İSTİNAT DUVARINDA ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI - Son Dakika


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