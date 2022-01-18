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Son dakika haberi: ÇÖKEN İSTİNAT DUVARINI ADNAN OKTAR OPERASYONUNA BAĞLAYAN 2 KİŞİYE 2 YIL HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

Son dakika haberi: ÇÖKEN İSTİNAT DUVARINI ADNAN OKTAR OPERASYONUNA BAĞLAYAN 2 KİŞİYE 2 YIL HAPİS İSTEMİ

18.01.2022 15:33
Son dakika haberi: ÇÖKEN İSTİNAT DUVARINI ADNAN OKTAR OPERASYONUNA BAĞLAYAN 2 KİŞİYE 2 YIL HAPİS İSTEMİ

Son dakika haberlerine göre İSTANBUL'da 2018 yılında çöken istinat duvarının sebebini Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik operasyonlar olarak göstererek sosyal medya hesabında paylaşan 2 kişiye "Suçu ve suçluyu övme" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İSTANBUL'da 2018 yılında çöken istinat duvarının sebebini Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik operasyonlar olarak göstererek sosyal medya hesabında paylaşan  2 kişiye "Suçu ve suçluyu övme" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Suluova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheliler Elif Güler ve Fevzi Güler'in Amasya'da 2018 yılında sosyal medya hesaplarından Adnan Oktar Organize Suç Örgütü'nü övücü nitelikte paylaşımlar yaptığı belirtildi.

ÇÖKEN İSTİNAT DUVARINI OPERASYONLARA BAĞLADILAR

Adnan Oktar'ın tutuklanmasının ardından şüphelilerin "Allah uyarıyor. İstanbul'da her gün istinat duvarı çöküyor. İstanbul'un manevi istinat noktası olan sayın Adnan Oktar Hocamızı çökertmeye çalışanlar derhal bu tutumunuza son verin. Yoksa Allah İstanbul'u başınıza yıkacak" şeklinde birçok paylaşım yaptığı ifade edildi.

PAYLAŞIMLARI KABUL ETTİLERŞüphelilerin savunmalarına da yer verilen iddianamede, şüphelilerin söz konusu paylaşımların kendilerine ait olduğunu kabul ettiği hatırlatıldı. Şüpheliler, ifadelerinde Adnan Oktar yapılanmasını suç örgütü olarak görmediklerini belirttikleri belirtildi. İddianamede şüphelilerin Adnan Oktar suç örgütünü övücü mahiyette paylaşımlar yaparak Adnan Oktar grubu sempatizanı oldukları şeklinde değerlendirme yapıldı.

2 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede şüpheliler Elif Güler ve Fevzi Güler'in "Suçu ve suçluyu övme" suçundan 2'şer yıla kadar  hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.  Tutuksuz şüpheliler iddianameyi kabul eden Suluova Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.


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Adnan Oktar, İstanbul, Suluova, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: ÇÖKEN İSTİNAT DUVARINI ADNAN OKTAR OPERASYONUNA BAĞLAYAN 2 KİŞİYE 2 YIL HAPİS İSTEMİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: ÇÖKEN İSTİNAT DUVARINI ADNAN OKTAR OPERASYONUNA BAĞLAYAN 2 KİŞİYE 2 YIL HAPİS İSTEMİ - Son Dakika
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