Çöken İstinat Duvarının Altında Kalan 4 İşçi Yaralı Kurtarıldı
1 saat önce
KONYA'nın Karapınar ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Süt Üreticileri Birliği'nin bahçesinde atık su boru hattı döşenirken istinat duvarı çöktü.
KONYA'nın Karapınar
ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi
'ndeki Süt Üreticileri Birliği'nin bahçesinde atık su boru hattı döşenirken istinat duvarı çöktü. Enkaz altında kalan 4 işçi, itfaiye ve AFAD
ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.
Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Süt Üreticileri Birliği'nin bahçesinde meydana geldi. Duvarının dibinde atık su boru hattı döşeyen 4 işçi, çöken istinat duvarının enkazı altında kaldı. 4 işçi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılıp, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
- Konya
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:17 Kaynak: DHA
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