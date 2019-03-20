Çöken İstinat Duvarının Altında Kalan 4 İşçi Yaralı Kurtarıldı (2)
2 saat önce
İŞÇİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ Karapınar'da istinat duvarının çökmesi sonucu enkaz altından kurtulan işçiler Mustafa Erkul (19), Yaşar Kadir Gümüş (17), Yusuf Karakaya (18) ve İbrahim Özdinç (15), ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İŞÇİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ Karapınar
'da istinat duvarının çökmesi sonucu enkaz altından kurtulan işçiler Mustafa Erkul (19), Yaşar Kadir Gümüş
(17), Yusuf Karakaya
(18) ve İbrahim Özdinç (15), ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:11 Kaynak: DHA
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