Son Dakika Haberleri: Çöken İstinat Duvarının Altında Kalan 4 İşçi Yaralı Kurtarıldı (2)

Çöken İstinat Duvarının Altında Kalan 4 İşçi Yaralı Kurtarıldı (2)

2 saat önce

İŞÇİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ Karapınar'da istinat duvarının çökmesi sonucu enkaz altından kurtulan işçiler Mustafa Erkul (19), Yaşar Kadir Gümüş (17), Yusuf Karakaya (18) ve İbrahim Özdinç (15), ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çöken İstinat Duvarının Altında Kalan 4 İşçi Yaralı Kurtarıldı (2), System.String[]
İŞÇİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ 

Karapınar'da istinat duvarının çökmesi sonucu  enkaz altından  kurtulan işçiler Mustafa Erkul (19), Yaşar Kadir Gümüş (17), Yusuf Karakaya (18) ve İbrahim Özdinç (15), ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:11 Kaynak: DHA

Kadir Gümüş, Devlet Hastanesi, İşçi, Güncel
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