Son Dakika Haberleri: Çöken İstinat Duvarının Altında Kalan 4 İşçi Yaralı Kurtarıldı

Çöken İstinat Duvarının Altında Kalan 4 İşçi Yaralı Kurtarıldı

2 saat önce

KONYA'nın Karapınar ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Süt Üreticileri Birliği'nin bahçesinde atık su boru hattı döşenirken istinat duvarı çöktü.

Çöken İstinat Duvarının Altında Kalan 4 İşçi Yaralı Kurtarıldı, System.String[]
KONYA'nın Karapınar ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Süt Üreticileri Birliği'nin bahçesinde atık su boru hattı döşenirken istinat duvarı çöktü. Enkaz altında kalan 4 işçi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Süt Üreticileri Birliği'nin bahçesinde meydana geldi. Duvarının dibinde atık su boru hattı döşeyen 4 işçi, çöken istinat duvarının enkazı altında kaldı. 4 işçi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılıp, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:13 Kaynak: DHA

Konya, Organize Sanayi Bölgesi, İşçi, Güncel
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