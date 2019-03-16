Son Dakika Haberleri: Çöken İstinat Duvarının Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldular

Çöken İstinat Duvarının Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldular

34 dakika önce

Diyarbakır'da 3 kadının çöken yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarının altında kalmaktan sonra anda kurtulması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çöken İstinat Duvarının Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldular, System.String[]
Diyarbakır'da 3 kadının çöken yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarının altında kalmaktan sonra anda kurtulması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Yenişehir ilçesi Yaradanakul Caddesi'nde yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarında çökme meydana geldi.

Çökme sonucu taş ve toprak yığını caddeyi kısmen kapatırken, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede incelemelerde bulunan AFAD ekipleri, çökme sonucu taş ve toprak altında kalan kişi olup olmadığı araştırdı.

İncelemenin ardından kaldırımdaki toprak yığını ve taşlar iş makinesi aracılığıyla temizlendi.

Öte yandan, istinat duvarının çökme anı bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, kaldırımdan geçen 3 kadının çöken istinat duvarının altında kalmaktan son anda kurtulması yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:39 Kaynak: AA

Yenişehir, Merkez, Diyarbakır, Güncel
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