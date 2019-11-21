Çöken istinat duvarının zarar verdiği bina sakinleri yardım bekliyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geçen yıl çöken istinat duvarının zarar verdiği apartmanda yaşayan vatandaşlar, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

Serdar Mahallesi Girgin Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın yanındaki istinat duvarı, 2018'in Mart ayında yağışlar sırasında çökerek apartmana yaslandı.

Belediye ekiplerinin binayı mühürlemesinin ardından 2 ay kadar akrabalarında kalan vatandaşlar, konuyla ilgili bir gelişme olmaması üzerine evlerine döndü.

Olayın ardından daha önce tamamı dolu olan binadaki 10 daireden 5'inde yaşayanlar evlerini boşalttı. Evlerinde korkuyla yaşayan diğer daire sakinleri ise mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi için yetkililerden ilgi bekliyor.

"Duvarın yapılmasını istiyoruz"

Bina sakinlerinden Ayşe Göçmen, duvarın yıkılmasının ardından İzmit Belediyesinin istimlak yoluyla evlerini satın almak istediğini, teklif edilen bedelin düşük olması nedeniyle bunu kabul etmediklerini söyledi.

Belediyenin bunun üzerine açtığı kamulaştırma davasının 6 ay önce apartman sakinlerinin lehine sonuçlandığını dile getiren Göçmen, halen duvarın onarılmasına ilişkin belediyeden net bir cevap almadıklarını ifade etti.

Aynı binada yaşayan Hanife Dilber de binanın yanındaki merdivenin genişletilmesi için yapılan çalışma nedeniyle üzerine yük binen duvarın yağmur yağınca büyük bir gürültüyle çöktüğünü söyledi.

Olayın ardından binanın mühürlendiğini ve bir süre akrabalarında kaldıklarını anlatan Dilber, "Çok mağdur olduk. Duvarın yapılmasını istiyoruz. Rahat olalım, kış geliyor, yağmur yağacak." dedi.

Yıkılan duvarın en fazla zarar verdiği evin sahibi Melek Çağlayan da yalnız yaşadığını ve geceleri çok korktuğunu söyleyerek, "Evin içinde çok hasar yok ama arka balkon yıkıldı. Bir de evin camları kırıldı. Duvarın yapılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.