Çöken Kastamonu-Karabük kara yolunda çalışmalar sürüyor - Son Dakika

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Çöken Kastamonu- Karabük kara yolunda çalışmalar sürüyor

İki şehri birbirine bağlayan yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor

KASTAMONU - Kastamonu'da etkili olan kuvvetli yağış sonrası istinat duvarının yıkılması sebebiyle çöken Kastamonu-Karabük karayolunda çalışmalar sürüyor. Çalışmaların tamamlanması ile kapatılan Karabük istikameti yeniden trafiğe açılacak.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 8 Nisan tarihinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve kar suları, Araç Çayının taşma noktasına ulaşmasına sebep oldu. Çayın debisinin yükselmesi neticesinde Araç ilçesine bağlı Yeşilova köyü mevkiinde Kastamonu-Karabük karayolunun tek şeridi, istinat duvarının yıkılması sebebiyle çöktü. Kastamonu-Karabük karayolu yaşanan olayın ardından Karabük istikametinde trafiğe kapatıldı.

Karayolları ekipleri tarafından çöken yolun onarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Karabük istikameti trafiğe kapatılan yolda, ulaşım kontrollü olarak Kastamonu istikametinde sağlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Karabük istikameti yeniden trafiğe açılacak. Çöken karayolu havadan görüntülendi.