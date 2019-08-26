Çöken köprüyle birlikte suya düştüler... Samsun'da dehşete düşüren görüntüler kamerada

SAMSUN - Samsun'un Terme ilçesinde köprünün bağlantı noktasının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Terme ilçesinde geçen günlerde oluşan selin yaraları sarılmaya başlarken, ilçe yeni bir olayla sarsıldı. İlçe merkezindeki en önemli ulaşım arterlerinden biri olan Terme Çayı üzerindeki köprünün bağlantı noktası, bugün aniden çöktü. Çökme sırasında bir hafif ticari araçla iki kişi ırmağa doğru uçtu. Olayda iki kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Çökme anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.