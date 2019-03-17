Son Dakika Haberleri: Çöken Okulda 2 Çocuğunu Kaybeden Anne İntihar Etti

Çöken Okulda 2 Çocuğunu Kaybeden Anne İntihar Etti

57 dakika önce

Nijerya'nın Lagos eyaletinde çarşamba günü çöken okul binasında 2 çocuğunu kaybeden Nijeryalı anne intihar etti.

Çöken Okulda 2 Çocuğunu Kaybeden Anne İntihar Etti, System.String[]
Nijerya'nın Lagos eyaletinde çarşamba günü çöken okul binasında 2 çocuğunu kaybeden Nijeryalı anne intihar etti.

Yerel basında çıkan haberlerde, 4 ve 6 yaşındaki çocuklarının ölüm haberini alan Nijeryalı annenin ilaç içerek intihar ettiği bildirildi.

Kimliği açıklanmayan Nijeryalı kadın, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos kentinde 3 katlı ilkokul binasının çökmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:06 Kaynak: AA

Nijerya, Anne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dördüzleri Olan Annenin İlk İsteği, Eşine İş İstemek Oldu Cinnet Getiren Uzman Çavuş, Eşi ile Oğlunu Öldürüp İntihar Etti Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 50'ye Yükseldi İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit Okutacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 01:03:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çöken Okulda 2 Çocuğunu Kaybeden Anne İntihar Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]