Çöken Okulda 2 Çocuğunu Kaybeden Anne İntihar Etti
57 dakika önce
Nijerya'nın Lagos eyaletinde çarşamba günü çöken okul binasında 2 çocuğunu kaybeden Nijeryalı anne intihar etti.
Nijerya
'nın Lagos eyaletinde çarşamba günü çöken okul binasında 2 çocuğunu kaybeden Nijeryalı anne intihar etti.
Yerel basında çıkan haberlerde, 4 ve 6 yaşındaki çocuklarının ölüm haberini alan Nijeryalı annenin ilaç içerek intihar ettiği bildirildi.
Kimliği açıklanmayan Nijeryalı kadın, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Batı Afrika
ülkesi Nijerya'nın Lagos kentinde 3 katlı ilkokul binasının çökmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:06 Kaynak: AA
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