Çöken sera enkazı, TARSİM tarafından kaldırılacak - Son Dakika

Çöken sera enkazı, TARSİM tarafından kaldırılacak

30.11.2020 17:20
Çöken sera enkazı, TARSİM tarafından kaldırılacak, System.String[]

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, dolu veya hortum yüzünden çöken sera enkazının TARSİM tarafından kaldırılacağını, ürün kayıplarının da TARSİM kapsamına alınacağını duyurdu.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, dolu veya hortum yüzünden çöken sera enkazının TARSİM tarafından kaldırılacağını, ürün kayıplarının da TARSİM kapsamına alınacağını duyurdu.

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan karar, örtü altı sera, narenciye ürünleri ile birlikte çilek, pamuk, ay çiçeği, üzüm bağları, kiraz, süs bitkileri, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek gibi birçok ürünü kapsıyor. Hidayet Kökçe, kararda kendilerini örtü altı sera, narenciye gibi açık alanda yapılan üretimle ilgili değişikler ilgilendirdiğini belirtti.

Kararın 1. maddesinin teminat altına alınacak ürünler ve riskler bölümünde, "Bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, yaban domuzunun tarla ürünlerine, sebzelere ve çilek ürününe verdiği zararlar, pamuk ürününde hasat döneminde yağan yağmurdan kaynaklı miktar kaybı zararı ve ayçiçeği ürününde kuş zararı ek riskleri dolu paketi halinde verilir" denildiğini belirten Başkan Kökçe, "Altıntop, limon, mandalina, ve portakalda sıcak hava zararı riski, ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin, özlük, ürün ve arazi bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortalan Havuzu tarafından teminat altına alınacak. Seralar için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ile taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ek riskleri ile seranın örtü malzemesi, konstrüksiyon (iskelet) kıymetlerinin doğrudan bir zarara uğraması sonucu enkazın sökülmesi, kaldırılması, temizlenmesi ve taşınma masrafları paket halinde; ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin, özlük, sera ve ürün bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortalan Havuzu tarafından teminat altına alınacak" diye konuştu.

Kökçe, dolu veya hortum yüzünden çöken sera enkazının kaldırılmasının TARSİM kapsamında alınacağını ifade ederek, bunun önemli bir karar olduğunu belirterek "Mayıs ayında yaşadığımız sıcak artışı yüzünden ürün kayıplarımız da bundan sonra TARSİM kapsamına alınacak" dedi. - ANTALYA

Çöken sera enkazı, TARSİM tarafından kaldırılacak

Tarım Sigortaları Havuzu, Ziraat Odası, Kumluca, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çöken sera enkazı, TARSİM tarafından kaldırılacak - Son Dakika Ekonomi


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