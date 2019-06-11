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Çöken yol tehlike saçıyor

5 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Cengiz Topel Caddesi'nin bir bölümünde çökme meydana geldi.

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Cengiz Topel Caddesi'nin bir bölümünde çökme meydana geldi.

İlçenin en işlek caddesi olan Cengiz Topel Caddesi'nde geçen yıl alt yapı çalışmalarının yapıldığı bölgede çökme meydana geldi. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu güzergahta henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen çökme, tehlike saçıyor. Henüz yapımı bitirilmeyen alt yapı çalışmasının şimdiden çökmesi, vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, yetkilerin derhal bölgeye müdahale etmesi gerektiğini belirtti. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:16 Kaynak: İHA
Yüksekova, Hakkari, Güncel
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