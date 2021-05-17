Çöken yola saplanan römorka demir çubuklu önlem - Son Dakika

Çöken yola saplanan römorka demir çubuklu önlem

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda traktörün römorku çöken yola düştü.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Atabey yönetimindeki 16 PB 276 plakalı hafriyat yüklü traktör, Mahmut Esatbey Caddesi üzerinden Avcılar Sokağa dönmek üzere iken yol çöktü. Traktörün römorkunun lastiği çöken yola düştü. İhbar üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edilirken, traktörün römorkunun devrilmesi riski üzerine, bölgede güvenlik önlemi alındı.

Traktörün römorkunun devrilme ihtimali üzerine demir direkle destek sağlanırken, römorkun boşaltılması için kepçe çağırıldı.

Molozların başka bir traktöre yüklenmesinin ardından, römork çöken yoldan çıkarıldı.