Çöken yollar, toprak altında kalan evler, çamura saplanmış araçlar. - Son Dakika

Çöken yollar, toprak altında kalan evler, çamura saplanmış araçlar.

Çöken yollar, toprak altında kalan evler, çamura saplanmış araçlar.

Çöken yollar, toprak altında kalan evler, çamura saplanmış araçlar... Rize'deki selin şiddeti gün ağarmasıyla böyle görüntülendi

Dün gece tahliye edilen 2 bina gün ağarınca böyle görüntülendi

RİZE - Doğu Karadeniz Bölgesi'ni etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış, dün akşam saatlerinde Rize'de de sel ve heyelanlara neden oldu.

Şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanlarda merkeze bağlı Balsu mahallesinde evinin önündeki su giderini açmaya çalışan Mustafa İnce'nin üzerine duvar devrildi. İnce kendisini gören komşularının duvarı kırarak üzerine gelen toprağı boşaltmasıyla yaralı olarak çıkartıldı.

Yine Merkez'e bağlı Dağsu mahallesinde ise Salarha Beldesi'nden merkez istikametine giden seyir halindeki bir otomobilin üzeri heyelan nedeniyle toprak doldu. Sürücü toprak altında kalmaktan son anda kurtulurken aynı bölgedeki biri 5 diğeri 6 katlı bitişik bina arkasından gelen toprak bina duvarını yıkarak içeri doldu. İçerisi balçık dolan 10 haneli 2 bina polis ekiplerinin bölgeye gelerek bina sakinlerine çağrıda bulunmasıyla tahliye edildi.

Rize'nin Güneysu ilçesinde ise Başköy Köyünde 2 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Çöken yollar, toprak altında kalan evler, çamura saplanmış araçlar.

Doğu Karadeniz Bölgesi, Mustafa İnce, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 09:00

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çöken yollar, toprak altında kalan evler, çamura saplanmış araçlar. - Son Dakika
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