Çökertilen çeteyle ilgili kan donduran detaylar... Zorla düşürtülen bebekleri başkasına ait mezarlara gömmüşler - Son Dakika
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Çökertilen çeteyle ilgili kan donduran detaylar... Zorla düşürtülen bebekleri başkasına ait mezarlara gömmüşler

01.06.2022 11:32

Çökertilen çeteyle ilgili kan donduran detaylar.

Çökertilen çeteyle ilgili kan donduran detaylar... Zorla düşürtülen bebekleri başkasına ait mezarlara gömmüşler

İSTANBUL - Geçtiğimiz günlerde bir suç örgütü ve bu örgüte kaçak silah temin eden çeteye yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen ve 41 kişinin yakalandığı operasyonda kan donduran detaylara ulaşıldı. Suç örgütünün, fuhşa zorladıkları kadınlardan hamile kalanlara baskıyla düşük yaptırdıkları ve zorla düşürtülen çocukları Esenyurt'ta başka kişilere ait dolu mezarlara gömdükleri ortaya çıktı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt ilçesi başta olmak üzere İstanbul genelinde 'yağma', 'ruhsatsız silah bulundurma', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'uyuşturucu ticareti', ve 'zorla fuhuş yaptırma' gibi birçok suça karışan bir suç ağına yönelim soruşturma başlatmış, savcılık talimatı ile harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Çeteye liderlik eden Mehmet E. ve Aykut Z.'nin de aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alınmış, zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu haplar ile taş kokain ve 780 gram uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

Çete, 'fuhuş' ve 'uyuşturucu' yapılanmaları ile iki koldan oluşuyor

Korkutucu bir güç oluşturarak ağlarına düşürdükleri kişileri tehdit eden, yaralama olaylarına karışan, kendi istekleri doğrultusunda hareket etmeyen vatandaşlara gözdağı vermek amacıyla bu kişileri hürriyetlerinden yoksun bırakan çeteye yönelik yürütülen operasyonda kan donduran detaylara ulaşıldı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce çökertilen çetenin, uyuşturucu ve fuhuş yapılanmaları ortaya çıkarıldı. Teknik ve fiziki takipte çetenin 'Uyuşturucu' kısmının liderliğini Memet E., 'Fuhuş' gurubuna ise Aykut Z. adlı bir şüphelinin öncülük ettiği saptandı. Söz konusu çetenin yöneticiliğini ise Erhan U., Recep E. ve Erhan K. isimli şahısların yaptığı ortaya çıkarıldı. Esenyurt ilçesi merkezindeki bir site içerisinde ve çevresinde bulunan işyerlerine baskı kuran çetenin, silah zoru ile insanları korkutup yıldırmaya çalıştıkları, kendilerine karşı çıkan kişileri de silahla yaraladıkları tespit edildi.

Kadınlarla fuhuş yapan erkeklerin içeceklerine ilaç atıp bilinç kaybına neden olduktan sonra bankamatiklere götürüp hesaplarını boşalttılar

Söz konusu çete üyelerinin, bölgelerinde kendilerini "polis" olarak tanıtıp vatandaşı gasp etmek amaçlı kimlik sorgusu ve üst araması yaptıkları, genellikle yabancı uyruklu kadınları "iş bulma" vaadiyle kandırıp yurt dışından Türkiye'ye getirdikleri ve burada uyuşturucu bağımlısı yapıp daha sonra bu kadınları zorla fuhşa sürükledikleri belirlendi. Ağlarına düşürdükleri kadınlara sosyal medya aracılığıyla fuhuş ağına çektikleri erkek kurbanları, belirtilen yerde tuzağa düşüren suç örgütü üyeleri, bu kişileri gasp ettikleri saptanırken, kadınlar ile fuhuş yapan erkeklerin içeceklerine ilaç atarak bilinç kaybına neden olduktan sonra da zorla bankamatiklere götürerek hesaplarındaki paraları boşalttıkları öğrenildi.

Zorla düşürtülen bebeklerin ceninlerini başka kişilere ait dolu mezarlara gömmüşler

Ayrıca kan donduran bir başka ayrıntıda ise fuhuşa sürüklenen kadınlar arasında gebe kalanlara ise işkence ve baskıyla düşük yaptırdıkları, zorla düşürtülen bebekleri de Esenyurt'ta bulunan ve başka kişilere ait dolu mezarlara gömdükleri belirlendi. Söz konusu suçlara örgütlü ve sistemsel olarak aralıksız devam eden silahlı çetenin, uyuşturucu ve fuhuş yapılanmalarının olduğu, uyuşturucu kısmının liderliğini Memet E., 'Fuhuş' gurubuna ise Aykut Z. adlı bir şüphelinin öncülük ettiği saptandı. Söz konusu çetenin yöneticiliğini ise Erhan U., Recep E. ve Erhan K. isimli şahısların yaptığı aktarıldı. Esenyurt ilçesi merkezli bir site içerisinde ve çevresinde bulunan işyerlerine baskı kuran çetenin, silah zoru ile insanları korkutup yıldırmaya çalıştıkları, kendilerine karşı çıkan kişileri de silahla yaralamaktan çekinmedikleri tespit edildi.

Çökertilen çeteyle ilgili kan donduran detaylar... Zorla düşürtülen bebekleri başkasına ait mezarlara gömmüşler
Çökertilen çeteyle ilgili kan donduran detaylar... Zorla düşürtülen bebekleri başkasına ait mezarlara gömmüşler
Çökertilen çeteyle ilgili kan donduran detaylar... Zorla düşürtülen bebekleri başkasına ait mezarlara gömmüşler
Çökertilen çeteyle ilgili kan donduran detaylar... Zorla düşürtülen bebekleri başkasına ait mezarlara gömmüşler
Çökertilen çeteyle ilgili kan donduran detaylar... Zorla düşürtülen bebekleri başkasına ait mezarlara gömmüşler
Çökertilen çeteyle ilgili kan donduran detaylar... Zorla düşürtülen bebekleri başkasına ait mezarlara gömmüşler
Çökertilen çeteyle ilgili kan donduran detaylar... Zorla düşürtülen bebekleri başkasına ait mezarlara gömmüşler
Çökertilen çeteyle ilgili kan donduran detaylar... Zorla düşürtülen bebekleri başkasına ait mezarlara gömmüşler

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Çökertilen çeteyle ilgili kan donduran detaylar... Zorla düşürtülen bebekleri başkasına ait mezarlara gömmüşler - Son Dakika


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