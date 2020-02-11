Çökertilen suç örgütünde 20 şüphelinin 20'si de tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çökertilen suç örgütünde 20 şüphelinin 20'si de tutuklandı - Son Dakika

Çökertilen suç örgütünde 20 şüphelinin 20'si de tutuklandı

6 saat önce

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube ekiplerinin ortak çalışması sonrası, Çanakkale merkezli olarak 6 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonla, vatandaşları korkutarak ve tehdit ederek para tahsilatı yapan suç örgütü çökertildi.

Çökertilen suç örgütünde 20 şüphelinin 20'si de tutuklandı, System.String[]

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube ekiplerinin ortak çalışması sonrası, Çanakkale merkezli olarak 6 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonla, vatandaşları korkutarak ve tehdit ederek para tahsilatı yapan suç örgütü çökertildi. Dün akşam mahkeme karşısına çıkarılan 20 şüphelinin 20'si de tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Çanakkale'nin Biga ilçesine suç örgütü olarak yerleşme amacıyla geldiği tespit edilen ve geçmişinde birçok suç işlemiş olan şüpheliler, polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Biga'daki vatandaşların huzurunu kaçırarak, tehdit ve zorbalıkla paralarını alıp ölümle tehdit eden çete üyeleri, ilçeye geldikleri ilk günden itibaren emniyet ekipleri tarafından takibe alındı. Sosyal medya üzerinden de mafyavari paylaşımlar yapan şüpheliler, gittikleri her noktada adım adım takip edildi. Takibe alınan örgüt üyelerinin farklı il ve ilçelerde yer değiştirerek bölge üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştıkları tespit edildi. Planlı operasyonun 2,5 aylık teknik ve fiziki takip kısmı devam ederken, Balıkesir'de eski Gönen Belediye Başkanı'na gerçekleştirilen silahlı yaralama olayı sonrası, sözde örgüt liderlerinin olayı azmettirdiği şüphesi üzerine operasyonu erken başlatma kararı alındı.


6 ilde eş zamanlı operasyon


Çanakkale'de; Biga ve Çan, Balıkesir'de; Gönen, Erdek, Edremit, Bandırma, Manisa'da; Turgutlu, Bursa'da Yıldırım, İstanbul'da Beykoz ve Kocaeli Körfez'de eş zamanlı yapılan operasyon Özel Harekat ve Çevik Kuvvet desteğiyle gerçekleşti. Drone ve Narkotik köpeği 'Sila'nın da katıldığı operasyonda sözde örgüt elebaşı S.K. ve eski eşi B.Ö. ile birlikte şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Biga İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen 20 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün sabah Biga Adalet Sarayı'na getirildi. Polis ekiplerinin adliye binasında geniş çaplı güvenlik tedbirleri aldığı görüldü.


Gece yarısına kadar süren duruşma sonunda mahkeme; örgüt lideri S.K. ve diğer örgüt üyeleri olan Ö.K., İ.K., M.E., Z.B., A.D., B.Ö., A.K., E.Y., E.A., D.Ö., O.A., E.A., S.Y., H.Ö., O.A., Ş.I., M.E.D., F.Ç., A.Ö. hakkında tutuklama kararı verdi. Zanlılar, güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede alındığı konvoy eşliğinde Çanakkale Cezaevine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Biga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:13 Kaynak: İHA
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