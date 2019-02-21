Çökertme Kebabı Nasıl Yapılır | Yemek Tarifleri
15 dakika önce
Çökertme kebabı, yemek tarifleri! En sevilen et yemekleri arasında yer alan çökertme kebabı yapmak için mutfaktayım. Ana yemekler arasında oldukça doyurucu olan çökertme kebabı nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın.
Çökertme kebabı, yemek tarifleri! En sevilen et yemekleri arasında yer alan çökertme kebabı yapmak için mutfaktayım. Ana yemekler arasında oldukça doyurucu olan çökertme kebabı nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:06 Kaynak: Youtube
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