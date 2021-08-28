Çökertme Koyu yeniden eski günlerine kavuşuyor

Türkiye'nin en gözde koylarından olan Muğla'nın Milas ilçesindeki Çökertme Koyu, yangın sonrasında yeniden eski günlerine kavuşuyor.

Muğla'nın Milas ilçesine 1 Ağustos'ta başlayan ve 11 gün süren yangınlarda en çok etkilenen mahallelerden biri Çökerme Mahallesi olmuştu. Bir anda tüm mahalleyi saran alevler dakikalar içinde mahallenin giriş ve çıkışını kapatmış, Çökertme Koyu tamamen alevler içinde kalmıştı. Köyün giriş ve çıkışını da saran alevler nedeniyle tüm köy botlar ve yatlarla denizden tahliye edilmişti. Yaklaşık 3 gün süren yangınların ardından yavaş yavaş yeniden turistlerin geldiği Çökerme Koyu tamamen normale döndü.

Mavi ile yeşilin buluştuğu ve Ege sahillerinin en güzel koylarından biri olan, binlerce turisttin uğrak yeri haline gelen ve teknelerinde en çok demir attığı Çökerme Koyu'nda 20 gün süren sessizliğin ardından tekrar işletmeler faaliyete geçti, yerli turist Çökerme koyuna gelmeye başladı.

Çökertme Koyu'nda işletmeci İbrahim Günyel çok zor günler geçirdiklerini ama normale döndüklerini belirterek, "Zor zamanları atlattık çok şükür. Allah'tan mavimiz kaldı, denizimiz duruyor. Şu anda eski günlerimize dönüyoruz. İnsanlarda geliyor artık. Yangın geçti, bitti ama biz şimdi buraları yeniden nasıl yeşertiriz onun derdindeyiz. İnsanların çok fazla desteğini görüyoruz. Gelen misafirlerimizin çoğu destek için geliyorlar. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çökertme koyunda işletmesi olan Mehmet Turguttekin ise normale dönüldüğünü ifade ederek, "Korku filmi gibiydi. Daha önce böyle bir şey yaşanmadığı için böyle bir tecrübesi yok. Kimse ne yapacağını bilemiyordu büyük bir karmaşa vardı. İnsanlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Biz de Çökertme Koyu'nda 30 Ağustos etkinliği yaparak yangını unutturmaya çalışacağız" şeklinde konuştu. - MUĞLA