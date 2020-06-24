Çoklu baro sistemi için tek başına eylem yaptı - Son Dakika

Çoklu baro sistemi için tek başına eylem yaptı

Çoklu baro sistemi için tek başına eylem yaptı -Mersin'de avukatlık yapan İzzet Yıldırım, 'çoklu baro sistemi' için adliye bahçesinde eylem yaptı -Çoklu baro sisteminin birçok ülkede olduğunu söyleyen Yıldırım, burada da olabileceğini söyledi Mersin'de avukatlık yapan İzzet Yıldırım, 'çoklu...

Çoklu baro sistemi için tek başına eylem yaptı

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- Mersin'de avukatlık yapan İzzet Yıldırım, 'çoklu baro sistemi' için adliye bahçesinde eylem yaptı

-Çoklu baro sisteminin birçok ülkede olduğunu söyleyen Yıldırım, burada da olabileceğini söyledi

MERSİN - Mersin'de avukatlık yapan İzzet Yıldırım, 'çoklu baro sistemi' için Adliye bahçesinde eylem yaptı. Çoklu baro sisteminin birçok ülkede olduğunu söyleyen Yıldırım, burada da olabileceğini söyledi.

Son günlerde tüm Türkiye'de gündem olan 'çoklu baro sistemi' ile ilgili tartışmalar sürerken, Mersin'de bir avukat sistemin gelmesi için tek başına eylem yaptı. Mersin Adalet Sarayı bahçesinde 'çoklu baro sistemine evet' yazılı pankartla eylem yapan avukat İzzet Yıldırım, sistemin Türkiye'de uygulanmasını istedi.

Yaptığı eylemle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İzzet Yıldırım, 2018 yılında Mersin Barosunda yapılan seçimlere gitmediğini söyledi. Kendi düşüncesini paylaşan bir aday olmamasından dolayı seçime katılmadığını dile getiren Yıldırım, "Benimle beraber 700'ün üzerinde meslektaşım oy kullanmaya gitmedi. Birden çok baro olursa her avukatın kendi düşüncelerini, hayallerini, ideallerini paylaşan barolar olacağına inanıyorum. O yüzden buradayım. Çoklu baro sistemi Almanya, Amerika, Fransa ve İngiltere'de de var. Fransa'da en küçük baronun 9, en büyük baronun 25 bin üyesi var. Mersin'de de birden çok baro olmalıdır. Birde bu çoklu baro sistemiyle alakalı taslağın daha bir maddesi bile ortada yok. Bunun neyine itiraz ediyorsunuz ki. Ortada hiç olmayan bir şeye itiraz edilmez. Barolar bu çoklu baro sistemine fiili olarak katılıp, bunun gerekli yönlendirmesini yapmalıdır" diye konuştu.

Avukatlık mesleğinde seçimden önce daha büyük sorunlar olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Şu anki mevcut barolar özellikle avukatların gerçekten haklarını korumaktan uzaktır. Çünkü zaten hali hazırda yüzden fazla hukuk fakültesi açılmıştır. Her yıl barolara yüzlerce avukat katılmaktadır. Bu şekilde devam ederse, hukuk fakülteleri bu şekilde mezun verirse, avukat sayısı bu şekilde artmaya devam ederse gün gelecek meslektaşlarımız pazarın köşesinde limon, maydanoz satmak zorunda kalacaklardı. Baroların şu anda en büyük meselesi hukuk fakültelerinin bu kadar çok mezun vermesinin önlenmesi olmalıdır" şeklinde konuştu.

İzzet Yıldırım, Türkiye, Mersin, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 06:38 Kaynak: İHA

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