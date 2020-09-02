Çoklu baro sistemine uyum yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Çoklu baro sistemine uyum yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Çoklu baro sistemini getiren kanun değişikliği kapsamında Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çoklu baro sistemine uyum yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı, System.String[]

Çoklu baro sistemini getiren kanun değişikliği kapsamında Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, bölgesi içinde en az 30 avukat olan her il merkezinde kurulmuş bulunan baroların kanuni organlarını kurabilme olanağını sonradan yitirmeleri halinde, Türkiye Barolar Birliği bu baroya kayıtlı avukatların en yakın baroya bağlanmasına karar verecek.

5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla kurulan barolarda avukat sayısının 2 binin altına düşmesi halinde birlik, asgari avukat sayısının 6 ay içinde sağlanmasını yazılı olarak ilgili baroya bildirecek.

Verilen süre içinde eksiklik giderilemezse baronun tüzel kişiliğine birlik tarafından son verilecek ve son verme kararı birliğin resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kaydolacak ve bunların devam eden iş ve işlemleri kaydoldukları baro tarafından yürütülecek.

Tüzel kişiliği sona eren baronun tasfiye işlemleri son yönetim kurulu tarafından birliğin denetim ve gözetiminde yapılacak ve kalan malvarlığı birliğe geçecek.

Protokolde baro başkanları, 1 No'lu barodan başlamak kaydıyla sırasıyla ve araya başka makam girmeksizin İl Cumhuriyet Başsavcısının yanında yer alacak.

Baro bulunmayan illerde kuruluş

Baro bulunmayan bir ilin bölgesi içinde 30 avukatın sürekli olarak çalıştığının anlaşılması, o ilde yeni bir baro kurulmasını gerektirecek.

Türkiye Barolar Birliği, bağlı bulundukları bölge barosundan baro kurmak isteyen avukatların ad ve adresleriyle, kaç yıldan beri orada oturduklarını ve meslek kıdemlerini belirten listeyi göndermelerini isteyecek.

Yeni baro kurulması için gerekli yasal koşulların saptanmasından sonra Türkiye Barolar Birliği, baronun kurulacağı il merkezinde ikametgahı bulunan avukatlardan en kıdemlisini, kuruluşu gerçekleştirmek üzere görevlendirecek.

Görevli avukatın seçeceği ve başkanlığını yapacağı 4 kişilik kurucu kurul, en geç 6 ay içinde yeni baronun kuruluşunu tamamlayacak ve Türkiye Barolar Birliğine bildirecek. Baro bu bildirimle tüzel kişilik kazanacak. Baronun kuruluşu, Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilecek.

5 binden fazla avukat bulunan illerde yeni baro kurulması

5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla yeni bir baro kurulabilecek. Bu sayıların belirlenmesinde baro levhasına kayıtlı avukatlar ile kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan avukatlar esas alınacak.

Kuruluş müracaatında, kuruluş talebini içeren dilekçe ile 2 bin avukatın imzasının ve bu avukatların belirlediği 4 kişilik kurucular kurulunun isimlerinin yer aldığı liste Türkiye Barolar Birliğine verilecek.

Başvuruda bulunan avukat, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca işten yasaklı bulunmadığını, baronun kuruluşuna katılma isteğini, tüzel kişilik kazandığında o baronun levhasına kayıt olacağını ve verdiği bilgi ve belgelerin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt edecek.

Başvuruların asgari 2 bin sayısına ulaşması halinde kurucular kurulu 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca gerekli şartları yerine getirdiklerini, verilen bilgi ve belgelerin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmek suretiyle baro kurmayı talep edecek.

Birlik, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere kurucular kurulunu görevlendirecek. Kurucular kurulu en geç 6 ay içinde organ seçimlerini yapmak üzere kuruluş genel kurulunu toplayacak ve yeni baronun kuruluşunu tamamlayarak birliğe bildirecek. Baro bu bildirimle tüzel kişilik kazanacak. Baronun kuruluşu, Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilecek.

Baro tüzel kişilik kazandığı anda, kuruluş müracaatının ekinde imzası bulunan avukatlar, yeni kurulmuş olan baroya kaydedilmiş ve önceki barodan kaydı silinmiş kabul edilecek. Baro, avukatın önceki kayıtlı olduğu baroya durumu yazılı olarak bildirecek. Avukatın önceki barosu bu bildirim üzerine, avukatın sicil dosyasını barosuna gönderecek, kendi levhasında gerekli düzenlemeyi yapacak.

Her iki baro levhasının güncellemesi elektronik ortamda da gerçekleştirilecek. Güncelleme Türkiye Barolar Birliğine yazılı ya da elektronik ortamda iletilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan avukatların tüzel kişilik kazanan baro levhasına kayıt işlemleri Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca gerçekleştirilecek.

Yeni kurulan baro, seçimli ilk olağan genel kurulunu yapıncaya kadar birlikte temsil edilemeyecek ve seçimli ilk olağan genel kurulunu Kanunun 82'inci maddesi hükmü uyarınca yapacak.

Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde Türkiye Barolar Birliği, tüzel kişilik kazanma tarihini esas almak ve birden başlamak suretiyle baroları o ilin adıyla numaralandıracak.

Öte yandan, "baroya ve Türkiye Barolar Birliğine kesenek borcu olanlar" da baro genel kuruluna katılabilecek.

Türkiye Barolar Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 09:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çoklu baro sistemine uyum yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Toplu taşıma araçlarında yan yana oturanlar dikkat! Virüs saldırıya geçiyor Son Dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli idam tartışmalarını yeniden gündeme getirdi Rüzgarda uçan şapkasını yakalamak isterken traktörden düşüp öldü İstanbul'un göbeğinde taciz ve darp edilen Nagehan'a dehşeti yaşatan zanlılar yakalandı 5 aylık hamile olduğunu açıklayan Meryem Uzerli, bebeğinin babasını gizledi Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay'a saldıran 3 şüpheli tutuklandı Akrep ve Yengeçlere güzel haber! Astrolog Aysun Koç, Balık burcunda gerçekleşen Dolunay'ı yorumladı Ünlü şarkıcı Lara'nın evinde çıkan yangında eşyaları küle döndü Adliye önünde silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı Fenerbahçe'yle davalık olan Max Kruse'nin Union Berlin'de lisansı çıktı 2 gündür kayıp olarak aranan katibin cansız bedeni bulundu Trabzonspor Manuel Fernandes'le iki kez transfer görüşmesi yaptı Aycan Yanaç'tan Survivor itirafı: Bir ara adadan kaçmaya çalıştım 16 yaşındaki genç, eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu tabanca kabzasıyla döverek öldürdü Paylaştığı video ile Atatürk'e hakaretler eden şahıs, sosyal medyayı ayağa kaldırdı
İmparator Tatlıses ekranlara dönüyor! İbo Show, Star TV'de yayınlanacak İmparator Tatlıses ekranlara dönüyor! İbo Show, Star TV'de yayınlanacak         
13:47
Lionel Messi'nin babası Jorge'den, ayrılık için ilk resmi açıklama: Barcelona'da kalması zor görünüyor Lionel Messi'nin babası Jorge'den, ayrılık için ilk resmi açıklama: Barcelona'da kalması zor görünüyor         
13:44
Beyoğlu'nda milyonluk lüks aracıyla karpuz sattı, gazetecileri görünce kaçtı Beyoğlu'nda milyonluk lüks aracıyla karpuz sattı, gazetecileri görünce kaçtı         
13:06
Küçük yaşta kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı Küçük yaşta kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı         
12:48
Araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme yapılabilmesi için çalışma başlatıldı Araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme yapılabilmesi için çalışma başlatıldı         
12:25
Korona semptomlarında kan grubu belirleyici rol oynuyor: A grubu ağır, 0 grubu hafif atlatıyor Korona semptomlarında kan grubu belirleyici rol oynuyor: A grubu ağır, 0 grubu hafif atlatıyor         
12:09
Diyarbakır diken üstünde: Koronavirüste birinci dalganın ikinci piki yaşanıyor Diyarbakır diken üstünde: Koronavirüste birinci dalganın ikinci piki yaşanıyor         
11:58
G.Saray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü, Sekidika'yı denedi ancak beğenmeyip gönderdi G.Saray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü, Sekidika'yı denedi ancak beğenmeyip gönderdi         
11:38
Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı Haldun Boysan, son yolculuğuna uğurlandı Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı Haldun Boysan, son yolculuğuna uğurlandı         
11:34
Evden kepçeyle çıkarılabilen cansız beden sonrası, mahalleli temizliğe girişti Evden kepçeyle çıkarılabilen cansız beden sonrası, mahalleli temizliğe girişti         
11:33
'Festivale gidiyorum' dedi, 8 yıldır dönmedi 'Festivale gidiyorum' dedi, 8 yıldır dönmedi         
11:17
Kaan Tangöze, kızını ön koltuğa oturtarak trafik kuralını hiçe saydı Kaan Tangöze, kızını ön koltuğa oturtarak trafik kuralını hiçe saydı         
11:13
Şanlıurfalı vatandaş, yıllardır geçimini litresi 10 milyon dolar olan akrep sıvısını üreterek sağlıyor Şanlıurfalı vatandaş, yıllardır geçimini litresi 10 milyon dolar olan akrep sıvısını üreterek sağlıyor         
11:08
Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan 3. kez anne olacak Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan 3. kez anne olacak         
11:07
Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti         
10:16
Türkiye'de ilk, dünyada 3'üncü kez uygulandı! Şikayetleri son bulan kadın 1 günde ayağa kalktı Türkiye'de ilk, dünyada 3'üncü kez uygulandı! Şikayetleri son bulan kadın 1 günde ayağa kalktı         
10:16
Eski sevgilisi, birlikte oldukları görüntülerle 18 yaşındaki genç kıza şantaj yapıp tecavüz etti Eski sevgilisi, birlikte oldukları görüntülerle 18 yaşındaki genç kıza şantaj yapıp tecavüz etti         
09:51
Kına gecesinden sonra düğünleri için çıktıkları yolda kaza yapan çifti ölüm ayırdı Kına gecesinden sonra düğünleri için çıktıkları yolda kaza yapan çifti ölüm ayırdı         
09:41
Parasını ödediği lüks cipe şok eden ÖTV farkı: 55 bin lira daha istediler Parasını ödediği lüks cipe şok eden ÖTV farkı: 55 bin lira daha istediler         
09:37
Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı         
09:34
Dere yatağında ölü bulunmuştu! Minik Merve'nin midesinden çamur çıktı Dere yatağında ölü bulunmuştu! Minik Merve'nin midesinden çamur çıktı         
09:30
Sağanak yağış geliyor! Listede 6 il var Sağanak yağış geliyor! Listede 6 il var         
08:55
Aileler engel olunca kendisinden 10 yaş büyük yürüme engelli sevdiği kızı kaçırdı Aileler engel olunca kendisinden 10 yaş büyük yürüme engelli sevdiği kızı kaçırdı         
08:49
Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu         
08:28
Kilo alıp saçlarını uzatan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Kilo alıp saçlarını uzatan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ağızları açık bıraktı         
07:57
Doğum masrafını ödeyemeyen çift bebeklerini hastaneye sattı Doğum masrafını ödeyemeyen çift bebeklerini hastaneye sattı         
23:50
Eşi ve eşinin eski sevgilisiyle birlikte tatile çıkan Can Bonomo ilk kez konuştu Eşi ve eşinin eski sevgilisiyle birlikte tatile çıkan Can Bonomo ilk kez konuştu         
23:46
Prens Selman, Maldivler'de ada kiralayıp yüzlerce modelle parti yaptı Prens Selman, Maldivler'de ada kiralayıp yüzlerce modelle parti yaptı         
22:32
Kadın yolcu, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü Kadın yolcu, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü         
19:20
Bikinili fotoğrafların kariyerini gölgede bıraktığını söyleyen Eugenie Bouchard: Artık paylaşmayacağım Bikinili fotoğrafların kariyerini gölgede bıraktığını söyleyen Eugenie Bouchard: Artık paylaşmayacağım         
19:11
8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü 8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü         
17:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2020 16:54:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çoklu baro sistemine uyum yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei