Çökme meydana gelen Batı Karadeniz bağlantı yolunda alternatif yol çalışması devam ediyor - Son Dakika

Heyelan ve buna bağlı çökme nedeniyle iki yönlü trafiğe kapatılan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı yolunda alternatif yol oluşturmak için çalışmalar devam ediyor.

Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımın sağlandığı kara yolunun, Düzce istikameti Çiçekpınar köyü mevkisinde 4 gün önce heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından Karayolları ekiplerince alternatif yol oluşturmak için çalışma yürütülüyor.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, alternatif yol çalışmalarının hızla devam ettiği ve kısa zaman içerisinde ulaşıma açılacağı diğer bölgelerde de çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Düzce istikametinde heyelan nedeniyle çökme meydana gelen yol, drone ile de havadan görüntülendi.

Jandarma ekipleri de Şifalı Su ile Akçakoca Sapak mevkilerinde önlem alarak araç geçişine izin vermiyor.

İstanbul istikametine gidecek araçlar, Sakarya-Kocaali yönüne, Ankara yönüne gidecek araçlar ise Zonguldak-Ereğli yoluna yönlendiriliyor.