Çökme meydana gelen Batı Karadeniz bağlantı yoluna alternatif servis yolu çalışmaları başladı - Son Dakika

Valilikten yapılan açıklamada, "D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Akçakoca-Düzce devlet yolu 6'ncı kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karayolları tarafından servis yolu yapımı çalışmaları başladı." ifadesi kullanıldı.

Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımın sağlandığı kara yolunun, Düzce istikameti Çiçekpınar köyü mevkisinde önceki gün heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından Karayolları ekiplerince alternatif yol oluşturmak için çalışma yürütülüyor.

Heyelan ve buna bağlı çökme nedeniyle iki yönlü trafiğe kapatılan D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda servis yolu yapımının başladığı bildirildi.

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