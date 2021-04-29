Çökme riski bulunan Açelya Apartmanı'nın çevresindeki yıkım çalışmaları bayrama kadar tamamlanacak - Son Dakika

Çökme riski bulunan Açelya Apartmanı'nın çevresindeki yıkım çalışmaları bayrama kadar tamamlanacak

29.04.2021 11:28

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Ankara'da çökme riski bulunan Açelya Apartmanı'nın bulunduğu alanda yürütülen yıkım çalışmalarını birkaç hafta içinde tamamlayarak, Ramazan Bayramı'na kadar bitirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Ankara'da çökme riski bulunan Açelya Apartmanı'nın bulunduğu alanda yürütülen yıkım çalışmalarını birkaç hafta içinde tamamlayarak, Ramazan Bayramı'na kadar bitirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Gürgen, AA muhabirine, Çankaya ilçesine bağlı İleri Mahallesi'nde arkasındaki inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde oluşan boşluktan kaynaklı çökme riski bulunan Açelya Apartmanı'nın bulunduğu bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla Açelya Apartmanı'nın bulunduğu alanda yaptıkları çalışmalarda, apartmanının bulunduğu sokak ile inşaat çalışmalarının yürütüldüğü sokak arasında ciddi bir kot farkı olduğunu tespit ettiklerini belirten Gürgen, şöyle devam etti:

"Bu iki sokak arasında kalan parseller ise birbirlerinden istinat duvarları ile ayrılmış durumdaydı. Binaların yaklaşık 50 yıllık olduğu gözetilerek yapılan incelemede, duvarın bütün bir hat boyunca hasarlı olduğu ve kaymanın diğer parsellere de etkisi olduğu görüldü. Bu yüzden sadece Açelya Apartmanı değil, altındaki istinat duvarının tehlike arz ettiği toplam 11 apartmanın yer aldığı 14 parsel, dönüşüm proje alanı olarak belirlendi."

Açelya Apartmanı'nda oturan vatandaşların hiçbir eşyasını alamadan, bir gece vakti aniden evlerini boşaltmak zorunda kaldığını anımsatan Gürgen, Bakanlığın Açelya Apartmanı'ndaki her bir daire için 30 bin lira eşya yardımında bulunduğunu söyledi.

"Bugüne kadar 210 hak sahibine kira ödemesi gerçekleştirildi"

Mağdur olan vatandaşlara yapılan diğer yardımlara ilişkin de bilgi veren Gürgen, "Bakanlık tarafından yapılan eşya yardımının dışında kiracılara bir defaya mahsus olmak üzere 2 bin 500 lira, ev sahiplerine ise anahtar teslim edilinceye kadar ilk 5 ayı peşin olmak üzere aylık 1150 lira kira yardımı süreci başlatılmıştır. Bugüne kadar 210 hak sahibine kira ödemesi gerçekleştirilmiştir." dedi.

Gürgen, İçişleri Bakanlığının da Ankara Valiliği aracılığıyla Açelya Apartmanı'ndaki vatandaşlara 10'ar bin lira yardımda bulunduğunu kaydetti.

İstinat duvarının kayma ihtimali nedeniyle çok hızlı bir şekilde taşınma sürecini tamamladıklarını belirten Gürgen, taşınma sürecinde binaların hareket edip etmediğinin, kaymanın olup olmadığının anbean ölçüldüğünü vurguladı.

"İçeriye hiçbir vatandaşın girmesine müsaade edilmemektedir"

Kimseye zarar gelmeden süreci tamamladıklarını anlatan Gürgen, şunları kaydetti:

"Proje alanına giren diğer tüm apartmanlardaki vatandaşlarımızın eşyalarını almaları için hızlı bir organizasyon başlattık ve bir haftalık süreç içerisinde tüm taşınmaları gerçekleştirdik. Ancak taşınma sürecini uzatacak ve insanların hayatını tehlikeye atacak kapı, pencere gibi parçaların sökülmesine izin vermedik. Açelya Apartmanı'nın yıkımı Çankaya Belediyesi tarafından, diğer binaların yıkımı da Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmektedir. Yıkım başladığı için alan, şantiye alanı olmuştur ve şantiye sahasının güvenliği için içeriye hiçbir vatandaşın girmesine müsaade edilmemektedir."

Çevreye rahatsızlık vermemek açısından ve iş yeri güvenliği gözetilerek yıkım çalışmasının özenli bir şekilde devam ettirildiğine işaret eden Gürgen, "Yıkım sürecinde önceliğimiz, enkazın bir an önce kaldırılması değil, binaların kaymaya sebebiyet vermeden güvenli bir şekilde yıkılmasıdır. Dolayısıyla yıkım süreci birkaç hafta devam edecek. Bakanımız Murat Kurum'un da talimatıyla Ramazan Bayramı'na kadar yıkımı tamamlamayı hedefliyoruz. Alana yapılacak kentsel dönüşüm projesinin çalışmaları şu anda devam ediyor." diye konuştu.

Çökme riski bulunan Açelya Apartmanı'nın çevresindeki yıkım çalışmaları bayrama kadar tamamlanacak
Çökme riski bulunan Açelya Apartmanı'nın çevresindeki yıkım çalışmaları bayrama kadar tamamlanacak
Çökme riski bulunan Açelya Apartmanı'nın çevresindeki yıkım çalışmaları bayrama kadar tamamlanacak
Çökme riski bulunan Açelya Apartmanı'nın çevresindeki yıkım çalışmaları bayrama kadar tamamlanacak

Ramazan Bayramı, geri dönüşüm, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çökme riski bulunan Açelya Apartmanı'nın çevresindeki yıkım çalışmaları bayrama kadar tamamlanacak - Son Dakika


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