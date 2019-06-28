Çökme sonucu kullanılamaz hale gelen Morandi Köprüsü, patlayıcılarla yıkıldı
1 saat önce
İtalya'nın Cenova kentindeki Morandi Köprüsü, çökme nedeniyle kullanılamaz hale gelmesinden dolayı patlayıcılarla tamamen yıkıldı.
İtalya
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:46 Kaynak: AA
'nın Cenova kentindeki Morandi Köprüsü, çökme nedeniyle kullanılamaz hale gelmesinden dolayı patlayıcılarla tamamen yıkıldı.
Cenova kentinde, 2018 yılının 14 Ağustos'unda A-10 otoyolundaki Morandi Köprüsü'nün bir kısmı çökmüştü. Alışveriş merkezleri, fabrikalar, yerleşim yerleri, Cenova- Milano
tren hattı ve Polcevera Nehri'nin üzerinden geçen köprüdeki çökme sonucu 43 kişi hayatını kaybetmişti.
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