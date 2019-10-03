Çökme tehlikesi bulunan binada çalışmalara ara verildi

BEYOĞLU'nda çökme tehlikesi bulunan ve boşaltılan 5 katlı binada başlayan güçlendirme çalışmalarına ara verildi. Tarihi binanın kolonlarına çatlamalar ve binada kayma olduğu belirlenmişti.

Ayhan Işık Sokak'ta bulunan ve çökme tehlikesine karşın boşaltılan 5 katlı tarihi binadaki güçlendirme çalışmalarına ara verildi. Gündüz saatlerinde çevrede bulunan esnaflar tarafından yapılan ve binanın öne doğru kaydığı ve kolonlarında çatlaklar olduğu yönündeki ihbarların ardından olay yerine gelen ekipler, binanın boşaltılması kararını verdi.

BİNADAN DÜŞEN TAŞLAR İŞÇİLERİ KORKUTTU

Yapılan çalışmaların ardından binada güçlendirme çalışmaları başladı. Binanın ana taşıyıcılarını desteklemek için demir direkler getirildi. İşçiler bir süre binada çalıştıktan sonra binanın bazı bölümlerinden düşen taşlar çalışmalara ara verilmesine neden oldu. Yapılan incelemenin ardından çalışmalara ara verilmesine kara verildi. Çalışmaların sabah saatlerinde tekrar başlayacağı öğrenildi.

- İstanbul