Son Dakika Haberleri: Çökme Tehlikesi Bulunan Evde Yetkililerden Yardım Bekliyor

Çökme Tehlikesi Bulunan Evde Yetkililerden Yardım Bekliyor

1 saat önce

Malatya'nın Darende Yeniköy mahallesinde yaşayan Erdal Yıldırım yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan evinde her gün ölüm korkusu ile yaşıyor.

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Malatya'nın Darende Yeniköy mahallesinde yaşayan Erdal Yıldırım yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan evinde her gün ölüm korkusu ile yaşıyor.

Sara hastası olan 46 yaşındaki Erdal Yıldırım, 1954 yılında yapılan evinde ailesi ile birlikte yaşam mücadelesi veriyor. Evlerinin her gün çökme tehlikesi yaşadığını ifade eden Yıldırım, "Ahşap olan evin birinci katında su çıkıyor, geçimimi sağladığım hayvanların kaldığı ahırda yine su çıkıyor. Hayvanlarımı başka koyacağım yerim yok. 4 çocuğum ve eşimle birlikte her an korku içinde yaşıyoruz. İmkanım yok ki yeni ev yapalım ne yapacağımızı şaşırmış durumdayım. Rahatsızlığımdan dolayı düzenli çalışamıyorum, hayvancılıkla geçim sağlamaya çalışıyorum. Çocuğumun biri üniversitede okuyor her gün ölüm korkusu yaşıyoruz" dedi.

Yetkililerden yardım bekleyen Yıldırım, "Çökme yapan evimizi direklerle önlemeye çalışıyoruz ama başaramıyoruz. Bir sabah çökük evin enkazında çocuklarımın çıkarılmasını istemiyorum. Bir baba olarak çocuklarımın can güvenliğinden endişe duyuyorum. Mahallemizde başka taşınabileceğim evde yok. Çaresizlik içinde bu tehlikeli hayata devam ediyoruz. Yıldırım yetkililerin bu konuda yardımcı olmalarını bekliyorum İnşallah bu korku dolu günlerimiz son bulur" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:22 Kaynak: İHA

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