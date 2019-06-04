Çökme tehlikesi bulunan metruk bina çevresinde güvenlik önlemi alındı
1 saat önce
Beşiktaş'ta çökme tehlikesi olduğu belirlenen metruk bina çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Beşiktaş
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:49 Kaynak: AA
'ta çökme tehlikesi olduğu belirlenen metruk bina çevresinde güvenlik önlemi alındı. Yıldız Mahallesi
Asariye Sokak sakinleri, bölgedeki metruk bir binayla ilgili yetkililerden yardım istedi.
Bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin incelemesinde binanın çökme tehlikesi bulunduğu tespit edilerek çevresinde demir bariyerlerle güvenlik önlemi alındı.
Abdullah Avcı'dan flaş Quaresma kararı! Serdar Adalı engel oldu
Visca için Beşiktaş'tan çılgın teklif!
Batağa saplanan yavru köpeği vinçle kurtardılar
Aydos Ormanı'nda yangın