Son Dakika Haberleri: Çökme tehlikesi bulunan metruk bina çevresinde güvenlik önlemi alındı
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Çökme tehlikesi bulunan metruk bina çevresinde güvenlik önlemi alındı

1 saat önce

Beşiktaş'ta çökme tehlikesi olduğu belirlenen metruk bina çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Çökme tehlikesi bulunan metruk bina çevresinde güvenlik önlemi alındı, System.String[]
Beşiktaş'ta çökme tehlikesi olduğu belirlenen metruk bina çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Yıldız Mahallesi Asariye Sokak sakinleri, bölgedeki metruk bir binayla ilgili yetkililerden yardım istedi.
Bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin incelemesinde binanın çökme tehlikesi bulunduğu tespit edilerek çevresinde demir bariyerlerle güvenlik önlemi alındı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:49 Kaynak: AA
İtfaiye, Yıldız Mahallesi, Beşiktaş, Güncel
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