Olay yerindeki iş makineleri
Yıkılma tehlikesi altındaki bina
Sokak başında alınan önlem ve bariyerler
Vatandaşların beklemesi
Yıkılma tehlikesi altındaki bina ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta yakın zamanda yapımına başlanan inşaat çalışmaları sırasında yan tarafında bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı binanın istinat duvarının yıkılması ve temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi meydana geldi. (3)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çökme tehlikesi nedeniyle 8 katlı bina boşaltıldı (3) - Son Dakika