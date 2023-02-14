Çökme tehlikesi olan apartman böyle yıkıldı - Son Dakika
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Çökme tehlikesi olan apartman böyle yıkıldı

14.02.2023 12:21

Çökme tehlikesi olan apartman böyle yıkıldı Diyarbakır'da çökme tehlikesi olan 9 katlı Altınkaya apartmanının yıkımı tamamlandı.

Çökme tehlikesi olan apartman böyle yıkıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da çökme tehlikesi olan 9 katlı Altınkaya apartmanının yıkımı tamamlandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6'lık depremlerden etkilenen 10 ilden biri olan Diyarbakır'da 7 apartman enkaz haline geldi. Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi 337. Sokakta Ninova Park AVM yanında bulunan ve çökme tehlikesi olan 9 katlı Altınkaya apartmanı güvenlik güçleri tarafından alınan önlem ve çağrı sonrası boşaltıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ ekipleri tarafından acilen yıkılma kararı çıkan apartmanın yıkımı tamamlandı.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Diyarbakır, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çökme tehlikesi olan apartman böyle yıkıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çökme tehlikesi olan apartman böyle yıkıldı - Son Dakika
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