Son Dakika Haberleri: Çökme tehlikesi olan bina için yıkım kararı
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Çökme tehlikesi olan bina için yıkım kararı

1 saat önce

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, çökme tehlikesi nedeniyle tahliye edilen binanın yıkımına kararı verildiğini açıkladı.

Çökme tehlikesi olan bina için yıkım kararı, System.String[]

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, çökme tehlikesi nedeniyle tahliye edilen binanın yıkımına kararı verildiğini açıkladı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, çökme riski nedeniyle 2 Ekim'de tahliye edilen Ayhan Işık Sokaktaki binanın önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Binanın inceleme sonucunda yıkımına karar verildiğini belirten Yıldız, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Beyoğlu Belediyemiz, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ortak bir çalışma yapmak suretiyle binanın gerek içinde gerek dışında incelemelerini yaptılar ve yıkılmasının daha uygun olacağına dair bir görüş belirttiler." dedi.

Yıldız, "Malum tarihi bir sokak ve etrafında da tarihi esereler var. Onlara da zarar gelmemesi bakımından şu anda en uygun yöntemle bu yıkımın nasıl gerçekleşmesi konusunda teknik bir istişare yürütülüyor. Bunun kararı verildikten sonra yıkım gerçekleşmiş olacak. Yıkım için teknik olarak bir hafta ile 10 günlük bir süre gerekli." ifadelerini kullandı.

Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:56 Kaynak: AA
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