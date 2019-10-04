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Çökme tehlikesi olan bina için yıkım kararı

44 dakika önce

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın açıklamaları Çökme tehlikesi olan bina için yıkım kararı Beyoğlu'nda çökme tehlikesi olan bina için yıkım kararı verildi Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Beyoğlu Belediyemiz ve Kültür ve Turizm...

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın açıklamaları Çökme tehlikesi olan bina için yıkım kararı

Beyoğlu'nda çökme tehlikesi olan bina için yıkım kararı verildi

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Beyoğlu Belediyemiz ve Kültür ve Turizm Bakanlığımız ortak bir çalışma yapmak suretiyle, binanın gerek içinde gerek dışında incelemelerini yaptılar ve yıkılmasının daha uygun olacağına dair bir görüş belirttiler"

"Yıkım için teknik olarak bir hafta ile 10 günlük bir süre gerekli"

İSTANBUL (AA) – Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, çökme tehlikesi nedeniyle tahliye edilen binanın yıkımına kararı verildiğini açıkladı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, çökme riski nedeniyle 2 Ekim'de tahliye edilen Ayhan Işık Sokak'taki binanın önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Binanın incelme sonucunda yıkımına karar verildiğini belirten Yıldız, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Beyoğlu Belediyemiz ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız ortak bir çalışma yapmak suretiyle binanın gerek içinde gerek dışında incelemelerini yaptılar ve yıkılmasının daha uygun olacağına dair bir görüş belirttiler." dedi.

Yıkım işlemlerinin yaklaşık 10 gün sürebileceğini kaydeden Yıldız, "Malum tarihi bir sokak ve etrafında da tarihi esereler var. Onlara da zarar gelmemesi bakımından şu anda en uygun yöntemle bu yıkımın nasıl, hangi yöntemle gerçekleşmesi konusunda teknik bir istişare yürütülüyor. Bunun kararı verildikten uygun usulle yıkım gerçekleşmiş olacak. Yıkım için teknik olarak bir hafta ile 10 günlük bir süre gerekli." ifadelerini kullandı.

Çökme tehlikesi olan bina için yıkım kararı

Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:25 Kaynak: AA
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