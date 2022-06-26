Zonguldak'ın Gökçebey İlçesinde öğlen saatlerinde aniden bastıran şiddetli etkili oldu. Gaziler Mahallesi şiddetli yağış sonrası logar kapaklarının tıkanması ile sel baskını yaşanırken ev ve tarlalar sular altında kaldı. Bölgeye AFAD ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Yolların göle döndüğü ilçede sağanak yağmur nedeniyle su debisi yükselen Gökçebey Köprüsü ise tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Gökçebey, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan köprü trafiğe kapatıldı - Son Dakika

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