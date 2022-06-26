Çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan köprü trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan köprü trafiğe kapatıldı

26.06.2022 18:34

Çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan köprü trafiğe kapatıldı Aniden bastıran sağanak yağmur sonrası tarla ve evler sular altında kaldı Zonguldak'ın Gökçebey İlçesinde öğleden saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış sonrası ev ve tarlalar sular altında kaldı.

Çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan köprü trafiğe kapatıldı

Aniden bastıran sağanak yağmur sonrası tarla ve evler sular altında kaldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Gökçebey İlçesinde öğleden saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış sonrası ev ve tarlalar sular altında kaldı. Su debisi yükselen Gökçebey Köprüsü ise tedbir amacı trafiğe kapatıldı.

Zonguldak'ın Gökçebey İlçesinde öğlen saatlerinde aniden bastıran şiddetli etkili oldu. Gaziler Mahallesi şiddetli yağış sonrası logar kapaklarının tıkanması ile sel baskını yaşanırken ev ve tarlalar sular altında kaldı. Bölgeye AFAD ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Yolların göle döndüğü ilçede sağanak yağmur nedeniyle su debisi yükselen Gökçebey Köprüsü ise tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Gökçebey, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan köprü trafiğe kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan köprü trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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