Çökmek üzere olan istinat duvarı yeniden yapılıyor - Son Dakika
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Çökmek üzere olan istinat duvarı yeniden yapılıyor

6 saat önce

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in talimatıyla çökmek üzere olan ve yeniden inşa edilmeye başlanılan Atatürk Caddesi üzerindeki eski Vergi Dairesi binası karşısında bulunan eski istinat duvarının yapımının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

Çökmek üzere olan istinat duvarı yeniden yapılıyor, System.String[]

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in talimatıyla çökmek üzere olan ve yeniden inşa edilmeye başlanılan Atatürk Caddesi üzerindeki eski Vergi Dairesi binası karşısında bulunan eski istinat duvarının yapımının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.


Yağışlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle son yıllarda her an çökme tehdidi arz ettiği için uzun süredir, duvarın hemen altındaki yaya kaldırımının güvenlik çemberine alınmasının ardından harekete geçen belediye ekipleri, duvarın yeniden yapımına başladı.


Başkan Mesut Ergin, "Kısa bir süre önce Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden hizmet binası olarak kullanmak amacıyla tahsis ettiğimiz eski Vergi Dairesi binasının hemen karşısında bulunan kaldırımdan yaya olarak vatandaşlarımızın geçmesi çok ciddi bir tehlikeyi de beraberinde getiriyordu. Üst tarafında Sakarya Camisi ile belediyemiz bünyesindeki Erken Doğmuşlar Konuk Evi ve Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'mizin de bulunduğu eski istinat duvarı her an o yaya kaldırımının üzerine çökebilir ve maazallah belki de sonucunda ölümlerin bile olabileceği olumsuzlukları beraberinde getirebilirdi. Böylesi bir tehlikeyi görüp de kayıtsız kalabilmemiz mümkün olamazdı." dedi.


Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Fen İşleri ekipleri tarafından söz konusu istinat duvarının yeniden inşa edilmeye başlanıldığını hatırlatan Başkan Ergin, "İstinat duvarını Ayvalık'ımızın otantik görünümüne uygun bir şekilde yeniden inşa ediyoruz. Böylelikle hem vatandaşlarımızı ciddi bir tehlikeden kurtarmış olacak, hem de daha önce izbe bir görünüm sergileyen bu duvarı ilçemize yakışır bir görüntüye kavuşturmayı amaçlıyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Atatürk Caddesi, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:10 Kaynak: İHA
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