Çöktü denilen binanın altında kaldığı söylenen operatör konuştu: "Burada da bilinçli bir şekilde bu... - Son Dakika

Çöktü denilen binanın altında kaldığı söylenen operatör konuştu: "Burada da bilinçli bir şekilde bu...

- Çöktü denilen binanın altında kaldığı söylenen operatör konuştu: "Burada da bilinçli bir şekilde bu binayı indirdik" Rize'de kentsel dönüşünüm kapsamında kontrollü bir şekilde yıkılan bina hakkında yapılan 'Bina çöktü, operatör zor anlar yaşadı' haberi ortalığı karıştırdı.

- Çöktü denilen binanın altında kaldığı söylenen operatör konuştu: "Burada da bilinçli bir şekilde bu binayı indirdik"

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RİZE - Rize'de kentsel dönüşünüm kapsamında kontrollü bir şekilde yıkılan bina hakkında yapılan 'Bina çöktü, operatör zor anlar yaşadı' haberi ortalığı karıştırdı. Kendilerine ulaşan bir görüntü üzerinden yapılan haberde ise binanın yıkım esnasında çöktüğü söylenince iş makinası operatörü zor anlar yaşadı.

Operatör Murat Görel'in binanın yıkım esnasında çöktüğü ve kendisinin zor anlar yaşadığı şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Ailesinin haberlerden sonra tedirgin olduğunu dile getiren Görel "Ben 36 yıllık operatörüm, 20 yıldır bu makinayı kullanıyorum. Şükür Allah'a Atatürk Kültür Merkezi dahil ben yıktım. Kartal'daki bütün binaları ben yıktım, herhangi bir sorun yaşanmadan bugüne kadar işimi yaptım. Burada da bilinçli bir şekilde bu binayı indirdik. Bina çürük olduğu için bilinçli bir şekilde altını aldık, bilinçli bir şekilde indirdik. Çıkan haberlerden sonra ailem beni arıyor, sen binanın altında mı kaldın diyor. Böyle saçmalık mı olur, böyle haber mi olur? İnsanlar her yerden arıyor beni, İstanbul'dan, Van'dan arayanlar var, 'Sen binanın altında kaldın diye geliyorduk' diyorlar. Böyle saçmalık, böyle terbiyesizlik mi olur? Ben Murat Görel, makinanın operatörüyüm, herhangi bir sorun yaşamadım, bilinçli bir şekilde binayı yıktık" ifadelerini kullandı.

Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:52 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çöktü denilen binanın altında kaldığı söylenen operatör konuştu: 'Burada da bilinçli bir şekilde bu... - Son Dakika
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