Çöl sıcağında, Konyaaltı Sahili doldu - Son Dakika

ANTALYA'da sıcak hava ve yüksek nemden bunalanlar Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu Antalya'nın da aralarında olduğu 75 il için çöl sıcaklarının etkili olacağını belirterek, sarı kodla sıcak hava uyarısı yaptı. Uzmanlar da ani sıcak çarpması konularında uyarılarda bulunurken, kentin dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili sabah erken saatlerden itibaren vatandaşların akınına uğradı. Kentte termometreler 34 dereceyi gösterirken deniz suyu sıcaklığı ise 29 derece ölçüldü. Nem oranının bugün yüzde 50'leri gördüğü kentte hava sıcaklığı düne göre biraz daha düşük seyretti.