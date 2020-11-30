Çöl sıcağının vurduğu yeşil zeytinler siyaha döndü - Son Dakika

Çöl sıcağının vurduğu yeşil zeytinler siyaha döndü

30.11.2020 08:05
Çöl sıcağının vurduğu yeşil zeytinler siyaha döndü, System.String[]

ANTALYA Zeytinpark'taki zeytin üretiminde, çöl sıcakları nedeniyle yüzde 45'e yakın kayıp yaşandı.

ANTALYA Zeytinpark'taki zeytin üretiminde, çöl sıcakları nedeniyle yüzde 45'e yakın kayıp yaşandı. Zeytinpark'ta, önceki yıllarda 100 tonu geçen hasat miktarında bu yıl yarı yarıya kayıp olduğu, üstelik 'Tavşan yüreği' olarak bilinen yeşil zeytinlerin siyaha dönerek, cazibesini yitirdiği belirtildi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından 2009 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralanan Zeytkinpark'ta zeytin hasadı devam ediyor. Yılda 2 bin 600 ton toz ve 610 milyon metreküp havayı emerek temizleyen, 2 milyon 630 bin metrekare alanda 20 bini aşkın zeytin ağacının bulunduğu Zeytinpark'ta, mart ayında yaşanan çöl sıcakları ve yağmursuz günler nedeniyle rekoltede kayıp ortaya çıktı.

Zeytinpark A.Ş. Genel Müdürü Vahdet Narin, yağışların zeytin üretimi için önemli olduğunu anlattı. Mart ayındaki çöl sıcaklarının zeytini olumsuz etkilediğini sözlerine ekleyen Narin, "Aynı zamanda yağışların da az olması üretimi yarı yarıya düşürdü. Önceki yıllarda 100 tonu geçen hasat miktarında, yüzde 45'e varan kayıp yaşandı. Çöl sıcakları çiçekten meyveye dönmekte sıkıntı yaşattı. 2020, bizim için çok iyi bir yıl olmadı. Bir iki ay içinde 8-9 bin ağacın ürününü toplayacağız" dedi.'SİYAH ZEYTİNE YÖNELECEĞİZ'Hasada geç başladıklarını aktaran Narin, şöyle konuştu;

"Zeytin için en önemli doğa unsuru yağmurdur. Yağmur bu yıl geç yağdı, az yağdı. Üstelik sıcaklar zeytin çiçeğini yaktı. Bölgesel kayıplar da bizim kayıplarımıza yakın. Yeşil zeytin elde etme çabamızı gelecek yıla erteledik. Kararan zeytinleri siyah zeytin olarak toplayacağız. Bizim zeytini yeşil olarak değerlendirme eğilimimiz var. Ama bu yıl yeşil zeytinlerde siyahlaşma başladı. Siyah zeytin ve ürünlerine yöneleceğiz."


Çöl sıcağının vurduğu yeşil zeytinler siyaha döndü
Çöl sıcağının vurduğu yeşil zeytinler siyaha döndü
Çöl sıcağının vurduğu yeşil zeytinler siyaha döndü
Çöl sıcağının vurduğu yeşil zeytinler siyaha döndü
Çöl sıcağının vurduğu yeşil zeytinler siyaha döndü

Ticaret, Antalya, Zeytin, Hasat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çöl sıcağının vurduğu yeşil zeytinler siyaha döndü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Paşinyan hükümetinin istifa etmesini isteyip erken seçim çağrısı yaptı MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, gözyaşlarına boğuldu Fenerbahçe'nin, ezeli rakiplerine karşı Kadıköy'deki tüm yenilmezlik serileri sona erdi BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ve grip arasındaki farkları gösteren bir görsel paylaştı Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye maç sonu üç gönderme birden Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop hayatını kaybetti Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaşımı, aşkını ortaya çıkardı
Elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden rahip Erivan'a kaçtı Elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden rahip Erivan'a kaçtı         
08:05
Canlı yayında gelen soruya sinirlenen Fatih Altaylı küplere bindi: A be beyinsiz! Canlı yayında gelen soruya sinirlenen Fatih Altaylı küplere bindi: A be beyinsiz!         
07:24
Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Ünlü şarkıcı, aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Ünlü şarkıcı, aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı         
00:24
Kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücü polislere zor anlar yaşattı: Dövmeyeceksen niye götürüyorsun karakola? Kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücü polislere zor anlar yaşattı: Dövmeyeceksen niye götürüyorsun karakola?         
23:09
F.Bahçe yöneticisi Alper Pirşen'den çok sert hakem tepkisi: Beşiktaş ve TFF bu eserinden utanmalı F.Bahçe yöneticisi Alper Pirşen'den çok sert hakem tepkisi: Beşiktaş ve TFF bu eserinden utanmalı         
22:30
Irak'ta füze saldırısı düzenlenen petrol rafinerisinde yangın çıktı Irak'ta füze saldırısı düzenlenen petrol rafinerisinde yangın çıktı         
22:17
Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?         
21:51
CHP'li ilçe başkanının cinsel istismarına uğrayan genç kızın tüyler ürperten ifadesi ortaya çıktı CHP'li ilçe başkanının cinsel istismarına uğrayan genç kızın tüyler ürperten ifadesi ortaya çıktı         
21:35
Hollywood filmlerinden sıkılanlara! İşte dünya sinemasının 10 şaheser filmi Hollywood filmlerinden sıkılanlara! İşte dünya sinemasının 10 şaheser filmi         
21:01
17 yaşındaki genç kız, evinde başından vurulmuş halde ailesi tarafından ölü bulundu 17 yaşındaki genç kız, evinde başından vurulmuş halde ailesi tarafından ölü bulundu         
21:00
2. kattan düşen Görkem bebeği çanak anten hayatta tuttu! İşte o anlar 2. kattan düşen Görkem bebeği çanak anten hayatta tuttu! İşte o anlar         
20:21
Pasaport harçlarına zam geldi! İşte yeni fiyatlar Pasaport harçlarına zam geldi! İşte yeni fiyatlar         
19:12
Alişan ve Demet Akalın'ın Şanlıurfa'daki tedbirsiz ziyafeti tepki çekmişti! Belediye iddialara yanıt verdi Alişan ve Demet Akalın'ın Şanlıurfa'daki tedbirsiz ziyafeti tepki çekmişti! Belediye iddialara yanıt verdi         
16:04
54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı 54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı         
14:29
Kafasını kek makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti Kafasını kek makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti         
13:14
Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak         
10:56
Kasiyere bıçak çekince kafasına turşu kavanozu yiyen gaspçı: Çalışanı tebrik edip kaçtım Kasiyere bıçak çekince kafasına turşu kavanozu yiyen gaspçı: Çalışanı tebrik edip kaçtım         
10:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 08:13:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çöl sıcağının vurduğu yeşil zeytinler siyaha döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei