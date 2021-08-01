Çöl sıcakları kapıda! Ağustos'ta İstanbul kavrulacak - Son Dakika

Türkiye'nin çeşitli illerinde orman yangınları tehlikesi sürerken, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte olası orman yangınlarına karşı da temkinli olunması uyarısında bulunuyor. Ormanlık alan yangını açısından potansiyel tehlikedeki illerimizden biri olan İstanbul'da ise Ağustos ayında beklenen sıcaklar kapıya dayandı.

4 İLA 8 DERECE YUKARIDA SEYREDECEK

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.

İSTANBUL'DA 38 DERECEYE KADAR YÜKSELEBİLİR

Bölgede, sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 34-38, Yalova'da 30-32, Tekirdağ'da 31-32, Sakarya ve Kocaeli'nde 37-39, Kırklareli'nde 36-40, Edirne'de 38-41 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

Hafta boyunca bölgede etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatlerinde (11.00-16.00 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.